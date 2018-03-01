Газпром прокомментировал решение Стокгольмского арбитража

Ранее суд удовлетворил требования Нафтогаза к Газпрому по транзиту на сумму 4,637 миллиарда долларов.

Российский Газпром не согласен с решением арбитража Стокгольма по иску Нафтогаза Украины относительно контракта на транзит газа и намерен защищать свои права всеми законными способами. Об этом говорится в сообщении Газпрома, передают РИА Новости.

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Ранее арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску Нафтогаза по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования Нафтогаза к Газпрому, и сам Газпром официально признал, что должен выплатить компенсанцию.

“С учетом решения арбитража по искам Газпрома и Нафтогаза по контракту на поставку газа Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов“, - говорится в сообщении компании.

При этом Газпром выразил несогласие с данным решением арбитража. Представители компании отмечают, что ранее эти же арбитры согласились с аргументами Нафтогаза о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств Нафтогаза по отбору газа. Однако в отношении Газпрома, ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был.

Как известно, Газпром и Нафтогаз Украины в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски по контракту на поставку газа в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

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В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес первый вердикт по спору Газпрома и Нафтогаза в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал Нафтогаз выплатить Газпрому порядка 2 миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие “бери или плати“ для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров.

15 января сообщалось, что Газпром не собирается оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с Нафтогазом.

28 февраля по решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.