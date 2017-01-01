Транзиту газа в ЕС ничего не угрожает – Порошенко

Президент Петр Порошенко считает, что как только наступает холод, Россия пытается применить поставки газа как механизм политического давления.

Украина является надежным поставщиком и транзиту газа в Европу ничего не угрожает. Об этом сегодня, 2 марта, заявил президент Петр Порошенко, сообщает телеканал 112 Украина.

"Мы уверены, что контракт не будет расторгнут, мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз твердо подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, Россия и Газпром еще раз продемонстрировали, что как только наступает холод, они пытаются применить поставки газа как механизм политического давления", - заявил Порошенко.

Президент уверен, что иностранные партнеры понимают, кто несет ответственность за кризис.

"Мы приветствуем те заявления, которые сегодня были сделаны в Еврокомиссии нашими партнерами, в том числе и правительством Германии, где было четко отмечено, что они понимают, кто несет ответственность за попытки создать эту кризисную ситуацию", - заявил Порошенко.

Напомним, 28 февраля Нафтогаз выиграл у Газпрома суд в Стокгольмском арбитраже. на следующий день Газпром вернул Нафтогазу предоплату за март и заявил, что поставлять газ в этом месяце не будет.

В итоге, глава Нафтогаза Андрей Коболев предложил ввести ограничения на потребление газа в Украине 3 и 4 марта в связи с появившимся дефицитом.

Позже Газпром заявил, что разрывает все контракты с Украиной.

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