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Транзиту газа в ЕС ничего не угрожает – Порошенко

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Президент Петр Порошенко считает, что как только наступает холод, Россия пытается применить поставки газа как механизм политического давления.
Порошенко сделал заявление по газовому конфликту
Порошенко сделал заявление по газовому конфликту
facebook.com/president.gov.ua

Украина является надежным поставщиком и транзиту газа в Европу ничего не угрожает. Об этом сегодня, 2 марта, заявил президент Петр Порошенко, сообщает телеканал 112 Украина.

"Мы уверены, что контракт не будет расторгнут, мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз твердо подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, Россия и Газпром еще раз продемонстрировали, что как только наступает холод, они пытаются применить поставки газа как механизм политического давления", - заявил Порошенко.

Президент уверен, что иностранные партнеры понимают, кто несет ответственность за кризис.

"Мы приветствуем те заявления, которые сегодня были сделаны в Еврокомиссии нашими партнерами, в том числе и правительством Германии, где было четко отмечено, что они понимают, кто несет ответственность за попытки создать эту кризисную ситуацию", - заявил Порошенко.

Напомним, 28 февраля Нафтогаз выиграл у Газпрома суд в Стокгольмском арбитраже. на следующий день Газпром вернул Нафтогазу предоплату за март и заявил, что поставлять газ в этом месяце не будет.

В итоге, глава Нафтогаза Андрей Коболев предложил ввести ограничения на потребление газа в Украине 3 и 4 марта в связи с появившимся дефицитом.

Позже Газпром заявил, что разрывает все контракты с Украиной.

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Теги: Россия, газ, Газпром, Порошенко, контракт, транзит
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Источник: korrespondent.net

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