Минобразования: Учеба возобновится с 5 марта

В Украине учреждения образования с понедельника, 5 марта, возобновляют обучение, которое было приостановлено в связи с необходимостью экономии газа.

Министерство образования и науки Украины приняло решение о том, что с понедельника, 5 марта, все детские сады, школы, ПТУ и вузы работают в обычном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте Минобразования.

"Сейчас проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы – будут работать в обычном режиме. Соответствующее решение принял Кризисный комитет Министерства энергетики и угольной промышленности Украины сегодня, 3 марта 2018 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Министерство образования и науки направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления.

Согласно письму, исключения могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не связанным с газоснабжением. "Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства", - сказано в сообщении.

Минобразования также обращает внимание, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы вузов принимает само заведение в пределах своей автономии. Это же касается и органов местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

Напомним, Министерство образования и науки рекомендовало высшим учебным заведениям и всем остальным образовательным учреждениям, приостановить работу с 2 до 7 марта включительно.

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