Кузов Land Rover выгорел до основания. По данным СМИ, автомобиль принадлежит бизнесмену Юрию Бойко, который разводит тибетских мастифов на территории радиозавода.

В Ровно на улице Костромской сожгли автомобиль Land Rover, который принадлежит бизнесмену Юрию Бойко. Об этом в субботу, 3 марта, сообщает Рівне Вечірнє.

Отмечается, что кузов транспортного средства выгорел до основания.

Работники Национальной полиции изъяли из авто емкости и мусор. Одной версией поджога является протест против деятельности бизнесмена. Известно, что Юрий Бойко разводит собак, тибетских мастифов, на территории радиозавода.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершенному преступлению.

Cмотрите фотогалерею: В Ровно сожгли авто бизнесмена

Напомним, ранее в Киеве сожгли автомобиль активиста Михаила Ковальчука.

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