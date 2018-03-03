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В Ровно сожгли авто бизнесмена

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Кузов Land Rover выгорел до основания. По данным СМИ, автомобиль принадлежит бизнесмену Юрию Бойко, который разводит тибетских мастифов на территории радиозавода.
В Ровно сожгли автомобиль бизнесмена
В Ровно сожгли автомобиль бизнесмена

В Ровно на улице Костромской сожгли автомобиль Land Rover, который принадлежит бизнесмену Юрию Бойко. Об этом в субботу, 3 марта, сообщает Рівне Вечірнє.

Отмечается, что кузов транспортного средства выгорел до основания.

Работники Национальной полиции изъяли из авто емкости и мусор. Одной версией поджога является протест против деятельности бизнесмена. Известно, что Юрий Бойко разводит собак, тибетских мастифов, на территории радиозавода.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершенному преступлению.

 

Cмотрите фотогалерею: В Ровно сожгли авто бизнесмена

 

Напомним, ранее в Киеве сожгли автомобиль активиста Михаила Ковальчука.

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Теги: фото, пожар, поджог, бизнесмен, автомобиль, Jaguar Land Rover
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SEMPENTY    03.03.2018, 21:57
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну Кесареву Кесарево
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