В Харькове возобновили теплоснабжение зданий

Накануне в городе произошел порыв трубы теплотрассы. Без теплоснабжения остались 84 многоэтажных дома, шесть лечебных учреждений, школа и два детских сада.

В Харькове возобновили теплоснабжение 84 жилых домов и 9 объектов социально-бытовой сферы, которые остались без отопления из-за аварии на теплосети в субботу, 3 марта. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве напомнили, что накануне, 3 марта, произошел порыв трубы теплотрассы (диаметром 500 мм).

В результате аварии без теплоснабжения остались 84 многоэтажных дома, 6 лечебных учреждений, 1 школа и 2 детских сада.



"В 6:30 4 марта теплоснабжение возобновлено", - говорится в сообщении.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в субботу, 3 марта, прорвало трубу тепловой магистрали.

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