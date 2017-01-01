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В Харькове возобновили теплоснабжение зданий

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Накануне в городе произошел порыв трубы теплотрассы. Без теплоснабжения остались 84 многоэтажных дома, шесть лечебных учреждений, школа и два детских сада.
В Харькове ликвидировали порыв трубы теплотрассы
В Харькове ликвидировали порыв трубы теплотрассы
2000.ua

В Харькове возобновили теплоснабжение 84 жилых домов и 9 объектов социально-бытовой сферы, которые остались без отопления из-за аварии на теплосети в субботу, 3 марта. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве напомнили, что накануне, 3 марта, произошел порыв трубы теплотрассы (диаметром 500 мм).

В результате аварии без теплоснабжения остались 84 многоэтажных дома, 6 лечебных учреждений, 1 школа и 2 детских сада.

"В 6:30 4 марта теплоснабжение возобновлено", - говорится в сообщении.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в субботу, 3 марта, прорвало трубу тепловой магистрали.

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Теги: Харьков, отопление, авария, труба, теплосеть, теплоснабжение
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Источник: korrespondent.net

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