Грабитель банков, оставлявший сладости, получил восемь лет тюрьмы
Голосеевский районный суд Киева приговорил к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества грабителя банков, который оставлял кассирам сладости. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в понедельник, 5 марта.
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Согласно сообщению, 50-летний уроженец Ивано-Франковской области, долгое время грабил банки в Киеве и других регионах Украины.
К примеру, еще в 2015 году он попался на камеру:
Прокурор доказал причастность мужчины к совершению 24 преступлений, совершенных им с 2008 года. В частности, мужчина совершил 22 разбойных нападений на банковские учреждения и два преступления, связанных с незаконным обращением с боеприпасами.
Общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составляет более двух миллионов гривен.
“Шоколадного“ грабителя задержали в Киеве в июле 2017 года.
если украсть миллион - посадят на 8 лет.
Эта мысль вынуждает задуматься)
10 лет грабил банки и ему дали 8. Так каждый хочет.
Давайте технологии ограбления банков в студию.