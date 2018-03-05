Грабитель банков, оставлявший сладости, получил восемь лет тюрьмы

Уроженец Ивано-Франковской области долгое время грабил банки в Киеве и других регионах Украины. Общий размер ущерба, причиненного банкам, составляет более двух миллионов гривен.

"Шоколадного" грабителя поймали летом прошлого года Кадр из видео

Голосеевский районный суд Киева приговорил к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества грабителя банков, который оставлял кассирам сладости. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в понедельник, 5 марта.

Читай также: В центре Киева 30 человек украли шоколад из магазина

Согласно сообщению, 50-летний уроженец Ивано-Франковской области, долгое время грабил банки в Киеве и других регионах Украины.

К примеру, еще в 2015 году он попался на камеру:

Милиция показала "шоколадного" грабителя банков в Киеве 0:00 / 00:46

Прокурор доказал причастность мужчины к совершению 24 преступлений, совершенных им с 2008 года. В частности, мужчина совершил 22 разбойных нападений на банковские учреждения и два преступления, связанных с незаконным обращением с боеприпасами.

Общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составляет более двух миллионов гривен.

“Шоколадного“ грабителя задержали в Киеве в июле 2017 года.