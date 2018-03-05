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Грабитель банков, оставлявший сладости, получил восемь лет тюрьмы

Комментариев: 3
Уроженец Ивано-Франковской области долгое время грабил банки в Киеве и других регионах Украины. Общий размер ущерба, причиненного банкам, составляет более двух миллионов гривен.
"Шоколадного" грабителя поймали летом прошлого года
"Шоколадного" грабителя поймали летом прошлого года
Кадр из видео

Голосеевский районный суд Киева приговорил к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества грабителя банков, который оставлял кассирам сладости. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в понедельник, 5 марта.

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Согласно сообщению, 50-летний уроженец Ивано-Франковской области, долгое время грабил банки в Киеве и других регионах Украины.

К примеру, еще в 2015 году он попался на камеру:

Милиция показала "шоколадного" грабителя банков в Киеве
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Прокурор доказал причастность мужчины к совершению 24 преступлений, совершенных им с 2008 года. В частности, мужчина совершил 22 разбойных нападений на банковские учреждения и два преступления, связанных с незаконным обращением с боеприпасами.

Общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составляет более двух миллионов гривен.

“Шоколадного“ грабителя задержали в Киеве в июле 2017 года.

 

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Теги: Киев, суд, ограбление, сладости, шоколад, прокуратура, ограбление банка, грабители
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Комментариев (3)
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weightless    05.03.2018, 23:02
Оценка:  +1
weightless
Если взять в кредит миллион, потом нужно 25 лет его выплачивать с %,
если украсть миллион - посадят на 8 лет.
Эта мысль вынуждает задуматься)
member2016    05.03.2018, 22:54
Оценка:  -2
member2016
А как он грабил?
10 лет грабил банки и ему дали 8. Так каждый хочет.
Давайте технологии ограбления банков в студию.
reymaykof07    05.03.2018, 22:54
Оценка:  +1
reymaykof07
Прикольный дядька
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