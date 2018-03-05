МВД: Задержаны 10 пособников сепаратистов

Жители Славянска, Краматорска, Лимана в 2014 году обеспечивали функционирование блокпостов сепаратистов, а также блокировали технику ВСУ.

За минувшую неделю сотрудники полиции задержали десять человек, которые обвиняются в пособничестве сепаратистам в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Благодаря сотрудничеству с неравнодушными гражданами этой неделе правоохранители разоблачили 10 участников незаконных вооруженных формирований. Наемники, в возрасте от 20 до 47 лет, объясняют, что подпали под влияние пророссийской пропаганды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жители Славянска, Краматорска, Лимана в 2014 году обеспечивали функционирование сети блокпостов сепаратистов, а также блокировали технику ВСУ.

"В отношении задержанных ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы", – добавили в полиции.

В полиции сообщили, что всего с начала года объявили о подозрении 48 сепаратистам и их пособникам.

Напомним, в ноябре 2017 года за одну неделю задержали 32 сепаратиста. Из них 25 человек принимали участие в вооруженных формированиях ДНР.