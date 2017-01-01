Финляндия выделит Украине помощь в 15 млн евро

Власти Финляндии будет продолжать увеличивать свою поддержку Украине, которая с начала конфликта на Донбассе достигла 34 млн евро.

Финляндия выделит 15 млн евро на развитие проектов в сфере образования и энергетической эффективности в Украине в 2018-2021 годы. Об этом сказал министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает РБК-Украина.

"Финляндия будет продолжать увеличивать свою поддержку Украине, которая с начала конфликта достигло 34 млн евро. Мы также делаем мощный вклад в действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Сейчас у нас в СММ ОБСЕ принимает участие 20 представителей Финляндии, и мы готовы предоставить 50 млн евро новым проектам в сферах образования и восстановительной энергии", – заявил Сойни.

Он также добавил, призывает Украину продолжать реформы, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил более 17 млн евро на поддержку науки и инноваций в Украине.

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