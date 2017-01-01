В Кабмине сообщили, когда военные начнут получать повышенные пенсии

Военные пенсии будут пересмотрены для пенсионеров 12 силовых ведомств и за два года увеличатся примерно вдвое с нынешнего среднего значения.

Пенсионный фонд Украины начнет выплаты перечисленных пенсий военнослужащим со второй половины марта. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе Кабмина.

Отмечается, что пенсии будут перечислены с 1 января 2018 года, но основные выплаты начнутся с 1 апреля.

"То есть, в апреле военные пенсионеры получат перечисленную пенсию за январь-апрель. Пенсии будут перечислены за справками уполномоченных структур, в которых лица проходили службу - Минобороны, МВД и другие. Пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд", - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается также, что при пересчете будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет.

Отдельно будут пересчитаны пенсии лицам руководствующего и рядового состава органов внутренних дел для них, кроме выше перечисленных выплат, будут учитывать ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016.

Отмечается, что пенсионное повышенное будет проходить поэтапно. С 1 января 2018 года среднее повышение составит 1,5 тысячи гривен, а с 1 января 2019 к этой сумме прибавится еще 750 грн. С 1 января 2020 - еще столько же.

Таким образом, за два года военные пенсии с нынешнего среднего значения увеличатся примерно вдвое. В целом, по информации Кабмина, пенсии будут пересмотрены для пенсионеров 12 силовых ведомств.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение пенсий, одобренное Кабинетом министров, коснется 489 тысяч военнослужащих. В бюджете Пенсионного фонда для этого предусмотрено 7,8 миллиарда гривен.

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