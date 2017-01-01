Под Киевом полицейский подстрелил мужчину с ножами

Мужчина избивал и терроризировал свою гражданскую жену. Когда полицейский пришел провести с ним разъяснительную работу, тот напал на правоохранителя с ножами.

В селе Вишенки Киевской области полицейскому, который пришел на вызов относительно домашнего насилия, пришлось открывать огонь. Об этом сообщает пресс-служба полиции .

Отмечается, что мужчина, который регулярно устраивал домашний террор, напал с ножами на полицейского.

36-летняя жительница села Вишенки обратилась в полицию со следами побоев на лице. Она сообщила, что ее пьяный гражданский муж провоцирует драки, оскорбляет ее и постоянно угрожает. Выяснилось, что вместе пара проживает несколько лет, мужчина приехал из Волынской области и живет за счет временных заработок на стройке.

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Полицейский вместе с представителями общественного формирования зашел в дом и провел с мужчиной разъяснительную работу. При составлении протокола об административном правонарушении 41-летний злоумышленник схватил с серванта два кухонных ножа и бросился на полицейского. Требование правоохранителя положить ножи на пол он проигнорировал. Тогда участковый выстрелил из пистолета с резиновыми пулями и попал мужчине в левую ногу. Лейтенант полиции вызвал скорую и оказал мужчине первую медицинскую помощь.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Нападавший задержан и находится в изоляторе временного содержания, ему объявлено о подозрении. Полиция готовит соответствующие материалы в суд относительно избрания в отношении задержанного меры пресечения.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Киевской области в селе Залесье Броварского района пьяный местный житель, который ранее участвовал в АТО, обстрелял из автомата соседей и бросил боевую гранату в полицейских.

