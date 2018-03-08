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Боец ВСУ ранен под Красногоровкой – штаб

Комментариев: 1
Украинские военнослужащие находятся на своих постах, выполняют задания на первой линии обороны. Они укрепляют позиции и наблюдают за противником.

Подразделения сепаратистов не соблюдают в полной мере объявленное перемирие. В среду с начала суток зафиксирован один обстрел позиций ВСУ. Ранение получил один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении противник из стрелкового оружия вел огонь возле Красногоровки. В результате этого обстрела ранение плучил воин ВСУ", – говорится в сообщении.

На других участках не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

В штабе АТО отметили, что военнослужащие находятся на своих постах, выполняют задания на первой линии обороны. Они укрепляют позиции и наблюдают за противником.

Напомним, за сутки 6 марта на Донбассе зафиксировали три вражеских обстрела – вблизи Луганского, Малинового и Авдеевки. Тогда погиб один украинский военнослужащий.

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Теги: НАТО, обстрел, сепаратисты, ВСУ, потери, АТО новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Mr_Nike    08.03.2018, 00:51
Оценка:  -1
Mr_Nike
1.значит надо умножать на 10 минимум
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