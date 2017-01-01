Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбасс направили более 200 тонн гумпомощи

Комментариев: 0
Международный комитет Красного Креста отправил в Донецкую область более 220 тонн гуманитарной помощи: груз продовольственного, медицинского и строительного назначения.
Красный Крест направил на Донбасс более 200 тонн гумпомощи
Красный Крест направил на Донбасс более 200 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста отправил на оккупированную территорию Донецкой области более 220 тонн гуманитарной помощи. Об этом в четверг, 8 марта, сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 11 грузовиков МККК.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн", - сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее Красный Крест направил в Донецк свыше 320 тонн гуманитарной помощи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Донецкая область, донбасс, Гуманитарная помощь, красный крест, Госпогранслужба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь