На Донбасс направили более 200 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста отправил в Донецкую область более 220 тонн гуманитарной помощи: груз продовольственного, медицинского и строительного назначения.

Красный Крест направил на Донбасс более 200 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста отправил на оккупированную территорию Донецкой области более 220 тонн гуманитарной помощи. Об этом в четверг, 8 марта, сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 11 грузовиков МККК.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн", - сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее Красный Крест направил в Донецк свыше 320 тонн гуманитарной помощи.

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