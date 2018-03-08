Венгры Закарпатья автономию не получат - Гопко
Председатель Комитета по международным делам Верховной Рады Украины Ганна Гопко, комментируя заявление посла Венгрии в Украине сказала, что Киев не согласится на создание автономии.
Об этом сообщает Левый Берег.
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“Несмотря на неоднократные и четкие объяснения депутатами ВР и мной лично послу Венгрии в Украине - никакой автономии венгров в Закарпатье не будет“, - сказала Гопко.
По словам чиновницы, Венгрии надо перестать искать поводы в угоду Москве блокировать европейские и евроатлантические устремления Украины.
“Дорогие соседи-венгры: неужели Вы забыли советские танки на улицах Будапеште в 1956 году? Сегодня кремлевская гибридная агрессия угрожает не только Украине, но также и Центрально-Восточной Европе, всему континенту. Такие заявления (об автономии - ред) сознательно или несознательно играют на руку кремлевскому агрессору“, - сказала депутат.
Ранее сообщалось о том, что в Венгрии карту Украины изобразили без Крыма и Одессы.