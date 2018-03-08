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Венгры Закарпатья автономию не получат - Гопко

Комментариев: 2
По словам чиновницы, Украина не поддастся на провокации Венгрии.
Гопко считает, что заявления об автономии играют на руку России
Гопко считает, что заявления об автономии играют на руку России
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Председатель Комитета по международным делам Верховной Рады Украины Ганна Гопко, комментируя заявление посла Венгрии в Украине сказала, что Киев не согласится на создание автономии.

Об этом сообщает Левый Берег.

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“Несмотря на неоднократные и четкие объяснения депутатами ВР и мной лично послу Венгрии в Украине - никакой автономии венгров в Закарпатье не будет“, - сказала Гопко.

По словам чиновницы, Венгрии надо перестать искать поводы в угоду Москве блокировать европейские и евроатлантические устремления Украины.

“Дорогие соседи-венгры: неужели Вы забыли советские танки на улицах Будапеште в 1956 году? Сегодня кремлевская гибридная агрессия угрожает не только Украине, но также и Центрально-Восточной Европе, всему континенту. Такие заявления (об автономии - ред) сознательно или несознательно играют на руку кремлевскому агрессору“, - сказала депутат.

Ранее сообщалось о том, что в Венгрии карту Украины изобразили без Крыма и Одессы.

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Теги: украина, закарпатье, венгры, автономия, гопко
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Комментариев (2)
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bertal    08.03.2018, 13:11
Оценка:  +1
bertal
Домайданились,
doc1    08.03.2018, 13:17
Оценка:  -2
doc1
Смотри не доп***сь!
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