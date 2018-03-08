Венгры Закарпатья автономию не получат - Гопко

По словам чиновницы, Украина не поддастся на провокации Венгрии.

Гопко считает, что заявления об автономии играют на руку России facebook.com

Председатель Комитета по международным делам Верховной Рады Украины Ганна Гопко, комментируя заявление посла Венгрии в Украине сказала, что Киев не согласится на создание автономии.

Об этом сообщает Левый Берег.

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“Несмотря на неоднократные и четкие объяснения депутатами ВР и мной лично послу Венгрии в Украине - никакой автономии венгров в Закарпатье не будет“, - сказала Гопко.

По словам чиновницы, Венгрии надо перестать искать поводы в угоду Москве блокировать европейские и евроатлантические устремления Украины.

“Дорогие соседи-венгры: неужели Вы забыли советские танки на улицах Будапеште в 1956 году? Сегодня кремлевская гибридная агрессия угрожает не только Украине, но также и Центрально-Восточной Европе, всему континенту. Такие заявления (об автономии - ред) сознательно или несознательно играют на руку кремлевскому агрессору“, - сказала депутат.

Ранее сообщалось о том, что в Венгрии карту Украины изобразили без Крыма и Одессы.