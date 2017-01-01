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В Одесской области мужчина убил женщину, сломав ей 11 ребер

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В Одессе в жилом доме нашли тело 29-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки.
Пострадавшую нашли на сельской улице
Пострадавшую нашли на сельской улице
Нацполиция Украины

В Одессе и Одесской области были убиты две женщины. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 8 марта.

Так, в селе Слободка Ивановского района 51-летняя жительница села Слободка Ивановского района была в гостях у своего односельчанина, где употребляла спиртное с хозяином дома и его приятелем. Между ней и мужчинами возникла ссора, которая закончилась жестоким избиением женщины.

"От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, причиной смерти стали переломы одиннадцати ребер и болевой шок", - отмечается в сообщении.

Пострадавшую нашли на сельской улице. Подозреваемые задержаны.

 

По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.2 ст.121 УК Украины).

Другой трагический инцидент произошел в Одессе. Тело 29-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки было обнаружено в ее квартире на улице Академика Королева.

Смерть женщины наступила до приезда врачей и полиции. Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

Ранее в Киеве убили 65-летнего мужчину, после чего его тело замуровали в бетон. Правоохранителям удалось установить личность убийцы.

 

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Теги: убийства, Одесса, женщины, полиция, женщина, мужчина, убийство, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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