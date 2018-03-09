В СБУ рассказали, чем занимался Рубан в организации Медведчука

По данным СБУ, в Украинском выборе Рубан руководил одним из проектов федерализации Украины.

В Украинском выборе руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан руководил одним из проектов федерализации Украины.

Об этом сообщил журналистам руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передает LIGA.net.

“Сегодня Рубан заявлял, что не имеет отношения к движению Украинский выбор. Мы подготовили, пользуясь исключительно открытыми источниками информации небольшую презентацию, которая свидетельствует о том, что в течение нескольких лет Рубан активно сотрудничал с движением Украинский выбор. Более того, руководил одним из подпроектов организации в рамках проекта Украинская федерация“, - сказал он.

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Гуськов подчеркнул, что идеи федерализации Украины с помощью так называемых народных республик были заложены уже в проекте, которым занимался Рубан.

Он также добавил, что это не вся информация о связях Рубана с Украинским выбором, которой располагает СБУ. “Это не значит, что это все, что у нас есть. Это все, что мы можем сейчас показать“, - уточнил Гуськов.

Напомним, 9 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Владимира Рубана и арестовал его до 16 мая без определения размера залога. Позднее глава СБУ заявил, что Рубан готовил массовые теракты в центре столицы.

На заседании суда Рубан отрицал все обвинения в свой адрес.