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В СБУ рассказали, чем занимался Рубан в организации Медведчука

Спецтема: Дело Рубана
Комментариев: 5
По данным СБУ, в Украинском выборе Рубан руководил одним из проектов федерализации Украины.
Рубан заявлял, что не имеет отношения к Украинскому выбору
Рубан заявлял, что не имеет отношения к Украинскому выбору
УНИАН

В Украинском выборе руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан руководил одним из проектов федерализации Украины.

Об этом сообщил журналистам руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передает LIGA.net.

“Сегодня Рубан заявлял, что не имеет отношения к движению Украинский выбор. Мы подготовили, пользуясь исключительно открытыми источниками информации небольшую презентацию, которая свидетельствует о том, что в течение нескольких лет Рубан активно сотрудничал с движением Украинский выбор. Более того, руководил одним из подпроектов организации в рамках проекта Украинская федерация“, - сказал он.

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Гуськов подчеркнул, что идеи федерализации Украины с помощью так называемых народных республик были заложены уже в проекте, которым занимался Рубан.

Он также добавил, что это не вся информация о связях Рубана с Украинским выбором, которой располагает СБУ. “Это не значит, что это все, что у нас есть. Это все, что мы можем сейчас показать“, - уточнил Гуськов. 

Напомним, 9 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Владимира Рубана и арестовал его до 16 мая без определения размера залога. Позднее глава СБУ заявил, что Рубан готовил массовые теракты в центре столицы.

На заседании суда Рубан отрицал все обвинения в свой адрес.

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Теги: Рубан, Медведчук, Украинский выбор, СБУ
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Комментариев (5)
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ShakhterDonetsk    09.03.2018, 23:30
Оценка:  +3
ShakhterDonetsk
Прогорел рассейский крот, совсем прогорел .
doc1    09.03.2018, 23:30
Оценка:  -2
doc1
Максимум что ему припишут незаконный оборот оружия! Связать все это в кучу с Медведчуком у них ни ума не хватит ни доказательств!
texst    09.03.2018, 23:31
Оценка:  0
texst
Прасцице, а на скока можна сесть за низаконный абарот аружия? Та ещё если там группа будит даказана? Ась?
Колишній-східняк    09.03.2018, 23:30
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Похоже, скоро и путинскому куму лапти сплетут....
doc1    09.03.2018, 23:30
Оценка:  -2
doc1
Нифига ему не сделают! Сам подумай, они конкретно заявляют что он агент "украинского выбора" так в чем проблема взять за опу главаря??? Потому что доказательств у них нету никаких, даже если он действительно агент.
а то что Пэдро языком любит потрепаться и на раздавать "левых" обещаний так не секрет
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