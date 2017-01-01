Волкер: Россия не выполняет Минские соглашения
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер констатирует, что Россия не выполняет положения Минских договоренностей, сообщает Укринформ.
По его словам, Россия, являясь подписантом этих договоренностей, не обеспечивает устойчивое прекращение огня, продолжает развертывание своих органов военного управления и не выводит тяжелое вооружение из региона.
"Украина теряет еженедельно несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, защищающих свою страну. Вот такая ситуация сейчас в Украина. Представьте влияние этого на политику в стране", - подчеркнул Волкер.
Американский дипломат акцентировал внимание на том, насколько трудно руководству государства в таких условиях решать вопросы экономики, развития образования, других неотложных потребностей и проблем общества.
"Вот под таким давлением сейчас находится Украина", - отметил спецпредставитель США.