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Волкер: Россия не выполняет Минские соглашения

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Россия, являясь подписантом Минских договоренностей, не обеспечивает устойчивое прекращение огня, продолжает развертывание своих военных органов и не выводит тяжелое вооружение из региона.
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине

 

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер констатирует, что Россия не выполняет положения Минских договоренностей, сообщает Укринформ.

"Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы", - отметил спецпредставитель США во время дискуссии на Брюссельском форуме.

По его словам, Россия, являясь подписантом этих договоренностей, не обеспечивает устойчивое прекращение огня, продолжает развертывание своих органов военного управления и не выводит тяжелое вооружение из региона.

"Украина теряет еженедельно несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, защищающих свою страну. Вот такая ситуация сейчас в Украина. Представьте влияние этого на политику в стране", - подчеркнул Волкер.

Американский дипломат акцентировал внимание на том, насколько трудно руководству государства в таких условиях решать вопросы экономики, развития образования, других неотложных потребностей и проблем общества.

"Вот под таким давлением сейчас находится Украина", - отметил спецпредставитель США.

Напомним, что за минувшие сутки, 9 марта, боевики три раза нарушили режим тишины на Донбассе - один боец ВСУ погиб, еще один - получил ранения
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Теги: Украина-Россия, переговоры в Минске, Минский протокол, минские договоренности, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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