В Ровно в дом бросили гранату

В доме на улице Заречной проживает 38-летний мужчина с супругой, а также ребенком. В результате взрыва жертв и пострадавших нет, полиция разыскивает злоумышленников.

В Ровно неизвестные бросили гранату в частный дом, где проживает семья с малолетним ребенком. Информация о взрыве поступила правоохранителям около 1.00 в субботу, 10 марта, сообщили в областной полиции.

В результате взрыва повреждены забор, фасад и окна дома, жертв и пострадавших нет.

“Полицейские предварительно установили, что на месте происшествия, вероятно, произошел взрыв гранаты РГД-5. Металлические обломки полицейские изъяли и направили на экспертизу“, - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В Ровно бросили гранату в частный дом 0:00 / 01:18

Напомним, 2 марта в Днепре в руках у мужчины взорвалась ручная граната Ф-1. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.