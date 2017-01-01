В Ровно в дом бросили гранату
В Ровно неизвестные бросили гранату в частный дом, где проживает семья с малолетним ребенком. Информация о взрыве поступила правоохранителям около 1.00 в субботу, 10 марта, сообщили в областной полиции.
В результате взрыва повреждены забор, фасад и окна дома, жертв и пострадавших нет.
“Полицейские предварительно установили, что на месте происшествия, вероятно, произошел взрыв гранаты РГД-5. Металлические обломки полицейские изъяли и направили на экспертизу“, - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, 2 марта в Днепре в руках у мужчины взорвалась ручная граната Ф-1. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.