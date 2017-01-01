В ОБСЕ прокомментировали поджоги в Ужгороде

Миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде в ответ на поджоги офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. Также организация наблюдает за развитием событий из Ивано-Франковска.

На центр венгров в Ужгороде нападали уже два раза zakarpattya.net.ua

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усилила мониторинг в Ужгороде из-за поджогов Общества венгерской культуры Закарпатья. Об этом говорится в ответе миссии ОБСЕ на запрос Украинской правды.

В организации также отметили, что продолжат осуществлять мониторинг ситуации путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.

"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, согласно своему мандату, усилила мониторинг в этом районе и соответственно обнародовала результаты работы в своих отчетах", - отметили в организации.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Закарпатье якобы заработала наблюдательная миссия ОБСЕ в количестве 12 человек. В тоже время в Закарпатскую областную государственную администрацию не поступала информация об открытии миссии ОБСЕ.

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