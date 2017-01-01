В ОБСЕ прокомментировали поджоги в Ужгороде
Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усилила мониторинг в Ужгороде из-за поджогов Общества венгерской культуры Закарпатья. Об этом говорится в ответе миссии ОБСЕ на запрос Украинской правды.
В организации также отметили, что продолжат осуществлять мониторинг ситуации путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.
"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, согласно своему мандату, усилила мониторинг в этом районе и соответственно обнародовала результаты работы в своих отчетах", - отметили в организации.
Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Закарпатье якобы заработала наблюдательная миссия ОБСЕ в количестве 12 человек. В тоже время в Закарпатскую областную государственную администрацию не поступала информация об открытии миссии ОБСЕ.
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