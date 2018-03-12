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Штаб: За сутки один военный погиб, еще трое ранены

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Войска сепаратистов за прошедшие сутки неоднократно нарушали условия бессрочного перемирия. Украинские позиции обстреляли четыре раза. Один военный погиб, еще трое получили ранения.
За сутки не обошлось без жертв
За сутки не обошлось без жертв
facebook.com/pg/ato.news

За прошедшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников", – сказано в сообщении.

Как отмечается, на луганском направлении сепаратисты из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На донецком направлении враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

Напомним, сепаратисты, используя режим перемирия, скрыто сосредотачивают военную технику и вооружение на временно неподконтрольной территории Украины.

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Теги: война, смерть, донбасс, обстрел, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    12.03.2018, 09:08
Оценка:  0
ANDREICH
Кожен день мочать сепари наших Героїв
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