Штаб: За сутки один военный погиб, еще трое ранены
За прошедшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников", – сказано в сообщении.
Как отмечается, на луганском направлении сепаратисты из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.
На донецком направлении враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
Напомним, сепаратисты, используя режим перемирия, скрыто сосредотачивают военную технику и вооружение на временно неподконтрольной территории Украины.
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