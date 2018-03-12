В Крыму детей заставляют рисовать плакаты к выборам – правозащитники

До 13 марта детям надо принести в школу рисунок на тему Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья. Соответствующее задание записано в дневниках учеников.

В одной из школ Крыма от детей потребовали нарисовать плакаты к выборам президента РФ. Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на два независимых источника в различных классах этой школы.

Как стало известно, детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта.

"Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья", - фотографии таких записей в дневниках детей предоставил Крымской правозащитной группе источник в одной из крымских школ.

Правозащитники отметили, что детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков.

В этой школе 18 марта будет находиться избирательный участок, на котором пройдут выборы президента РФ.

Напомним, жители Крыма стали получать приглашения на выборы президента РФ.

В то же время, Верховная Рада призывает международное сообщество принять меры, чтобы не допустить проведения выборов президента России в Крыму.

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