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В Сумской области расстреляли 20 собак

Комментариев: 6
Предположительно, в жестокой расправе замешаны председатель сельсовета, зоотехник и охотники.
Зоозащитники разбираются в инциденте
Зоозащитники разбираются в инциденте
facebook.com/sumy.animal.home

В селе Великие Вильмы Сумской области (в 16 км от областного центра) неизвестные застрелили около двух десятков бездомных собак.

Об этом сообщает Сумское общество защиты животных на своей странице в Facebook.

“По словам местных жителей, в деле замешаны председатель сельсовета, зоотехник и охотники, которых и попросили осуществить ужасную задумку“, - отмечают зоозащитники.

Местные жители боятся открыто говорить о произошедшем и называть имена причастных к убийствам.

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Отмечается, что одного щенка удалось забрать и доставить к врачу, который сейчас борется за его жизнь. У животного два огнестрельных ранения.

Как сообщалось 1 февраля, в Сумах жестоко травят собак.

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Теги: животные, собаки, фото, убийство, Сумская область, зоозащитники
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Комментариев (6)
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DDggg666    12.03.2018, 16:54
Оценка:  +1
DDggg666
Правильно сделали!
На вас когда-нибудь нападал стая бездобных собак? Не дай вам Бог испытать это на себе...
Вадим    12.03.2018, 15:19
Оценка:  +5
Вадим
не государство а бред какой то...двадцать мирных собачек ,по пояс в холке,(судя по фото) гуляли себе ...зоозащитнички домой их себе забирайте да и всё
Rodrigos    12.03.2018, 15:15
Оценка:  +6
Rodrigos
Извиняюсь, а защитнеги не хотят попасть на промзону гденить в окружении 5-7 псин? Интересно, будь у них АК в тот момент, они бы стреляли?
Коцман_Бобза    12.03.2018, 15:15
Оценка:  +2
Коцман_Бобза
В Истринском районе Подмосковья собаки насмерть загрызли 19-летнего молодого человека, сообщил источник в правоохранительных органах. Парень считал собак добрыми и подкармливал их.
ARKS2801    12.03.2018, 15:48
Оценка:  0
ARKS2801
Если сравнить с тем коллчеством, насмерть убиенных людей, то тут и думать не надо кого надо остреливать, а кого нет.
Коцман_Бобза    12.03.2018, 15:15
Оценка:  +3
Коцман_Бобза
Как-то собака на фото на волка похожа.
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