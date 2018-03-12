В Сумской области расстреляли 20 собак
Предположительно, в жестокой расправе замешаны председатель сельсовета, зоотехник и охотники.
В селе Великие Вильмы Сумской области (в 16 км от областного центра) неизвестные застрелили около двух десятков бездомных собак.
Об этом сообщает Сумское общество защиты животных на своей странице в Facebook.
“По словам местных жителей, в деле замешаны председатель сельсовета, зоотехник и охотники, которых и попросили осуществить ужасную задумку“, - отмечают зоозащитники.
Местные жители боятся открыто говорить о произошедшем и называть имена причастных к убийствам.
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Отмечается, что одного щенка удалось забрать и доставить к врачу, который сейчас борется за его жизнь. У животного два огнестрельных ранения.
Как сообщалось 1 февраля, в Сумах жестоко травят собак.
На вас когда-нибудь нападал стая бездобных собак? Не дай вам Бог испытать это на себе...