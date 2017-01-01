Подозреваемый в убийстве сотрудницы СИЗО заявил, что его заставили

Малиновский суд Одессы рассматривал вопрос о продлении меры пресечения для подозреваемого в убийстве Василия Чемериза, который на момент совершения преступления содержался в указанном СИЗО.

Подозреваемый в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО заявил, что его якобы заставили это сделать для смещения с должности начальника учреждения. Об этом сам Василий Чемериз заявил на заседании в суде в понедельник, 12 марта, сообщает Думская.

Сегодня Малиновский суд Одессы рассматривал вопрос о продлении меры пресечения для Чемериза, который на момент совершения преступления содержался в указанном СИЗО.

В ходе заседания Чемериз заявил, что некий сотрудник СИЗО, имя которого он пока не назвал, вместе с одним из заключенных якобы угрожали ему и его семье, вынуждая совершить убийство.

По словам подозреваемого, указания по совершению убийства ему давали по телефону.

Чемериз заявил в суде, что заказчики преступления якобы преследовали цель сместить действующего начальника СИЗО. Именно поэтому ему разрешили жить вне камеры, утверждает подозреваемый.

Суд решил продлить ему содержание под стражей еще на 60 дней - до 12 мая. Рассмотрение дела по существу начнется 25 апреля.

Напомним, в августе прошлого года в одесском следственном изоляторе №21 обнаружили расчлененное тело девушки – инспектора уголовно-исполнительной службы.

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