Силовики задержали в Луганской области сторонника ЛНР

Уроженец г. Счастье Новоайдарского района присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР" в 2015 году как разведчик, а вскоре стал командиром разведотделения, сообщает СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области представителя одного из незаконных вооруженных формирований ЛНР. Об этом во вторник, 13 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что уроженец города Счастье Новоайдарского района Луганской области присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР" в 2015 году как разведчик и "дослужился" до командира разведывательного отделения", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, сепаратист решил въехать на подконтрольную украинской власти территорию для решения личных вопросов.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке пересечения линии разграничения. При этом вместе с ним задержан мужчина в форме работника полиции без соответствующих документов, который, по оперативным данным, должен был помочь сепаратисту пройти через блокпосты.

Сейчас стороннику ЛНР объявлено о подозрении, а второго задержанного передадут представителям органа досудебного расследования для определения его процессуального статуса.

Cмотрите фотогалерею: пресс-центр СБУ

Ранее сообщалось, что в ЛНР сепаратисты ограничивают передвижение жителей. Ранее также сообщалось, что в Луганской области военные взяли в плен сепаратиста.

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