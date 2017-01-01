СБУ провела 28 обысков в шести областях

Обыски проводились в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Херсонской областях и Киеве, по местам жительства, работы, временного пребывания и нахождения автотранспорта подозреваемых.

В частности, во время обысков были обнаружены и изъяты агитационные материалы о поддержке аннексии Крыма ark.gp.gov.ua

Служба безопасности Украины в понедельник, 12 марта, провела 28 санкционированных обысков в разных регионах Украины в рамках реализации оперативного плана относительно лиц, причастных к организации в стране антигосударственных акций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым во вторник, 13 марта.

Обыски проводились в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Херсонской областях и Киеве, по местам жительства, работы, временного пребывания и нахождения автотранспорта подозреваемых.

"В ходе указанных обысков добыты доказательства совершения противоправных действий в интересах спецслужб соседнего государства, которые, после прохождения процедуры легализации, позволят провести публичное разоблачение специальных подрывных акций и информационных операций против Украинского государства", - отметили правоохранители.

В частности, во время обысков были обнаружены и изъяты агитационные материалы о поддержке аннексии Крыма, денежные средства, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, запрещенная продукция, в том числе гранаты и патроны.

Напомним, на прошлой неделе СБУ задержала руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана с арсеналом оружия на Донбассе. Его подозревают в подготовке терактов. Суд арестовал Рубана на два месяца без права внесения залога.

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