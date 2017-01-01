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Штаб: Из-за обстрелов ранен один украинский боец

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Сепаратисты продолжают нарушать бессрочное прекращение огня на Донбассе. Против ВСУ применяют минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы продолжаются
Обстрелы продолжаются
facebook.com/ato.news

За минувшие сутки, незаконные вооруженные формирования четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов один военнослужащий получил боевую травму, сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников", - сказано в сообщении.

На Луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении сепаратисты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.

Напомним, сутками ранее сепаратисты пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, двое военнослужащих получили ранения.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, Перемирие на Донбассе, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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