В Ужгороде из-за кори на три недели закрывают детский сад

В детсаде с 12 марта в двух из четырех групп заболели корью 6 малышей, 5 из них не были привиты от этой болезни. С начала этого года в городе зарегистрировано 228 случаев заболевания корью.

В Ужгороде с 16 марта до 6 апреля из-за кори закрывают для посещения детский сад №6. Об этом сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета.

По данным ведомства, с 12 марта в двух из четырех групп заболели корью 6 детей, 5 из них не были привиты от этой болезни.

"Среди учеников других садов и школ до сих пор проявлялись лишь единичные случаи кори", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что с начала этого года в Ужгороде зарегистрировано 228 случаев заболевания корью. Больше всего случаев среди детей от 1 до 4 лет (32,4%), наполовину меньше среди 5-9 летних, 12,3% среди заболевших - дети до года, 11% - от 10 до 14 лет, 3,5% - от 15 до 17 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что количество заболевших корью за период с 5 по 11 марта уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущими показателями и составило 617 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet