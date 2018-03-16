Порошенко похвалил Гонтареву за работу в НБУ

На встречах в разных странах президенту часто говорили, что Украина имеет "руководителя Национального банка, претендующего на то, чтобы быть лучшим в Европе и мире".

Президент Петр Порошенко поблагодарил экс-председателя НБУ Валерию Гонтареву за "значительные шаги в реформировании банковского сектора". Об этом он сказал во время приветствия нового главы Нацбанка Якова Смолия.

"Благодарен Валерии Гонтаревой за профессионализм и личную ответственность, за значительные шаги в реформировании банковского сектора. В самые тяжелые времена вы действовали ответственно и профессионально", - сказал Порошенко.

Он добавил, что за последние четыре года Национальный банк был действительно независимым.

Порошенко также отметил, что когда Национальный банк возглавляла Валерия Гонтарева, международные партнеры Украины часто хвалили деятельность регулятора. А иногда говорили: "Вам, господин президент, очень повезло, что у вас есть такая команда и такой руководитель Национального банка, который претендует на то, чтобы быть лучшим в Европе или лучшим в мире",- сказал он, добавив, что Гонтарева присутствовала при этих словах.

Напомним, 15 марта Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы НБУ. За соответствующее решение проголосовали 342 нардепа.

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