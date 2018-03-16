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Порошенко похвалил Гонтареву за работу в НБУ

Комментариев: 4
На встречах в разных странах президенту часто говорили, что Украина имеет "руководителя Национального банка, претендующего на то, чтобы быть лучшим в Европе и мире".
Гонтарева и Порошенко
Гонтарева и Порошенко
Кадр из видео

Президент Петр Порошенко поблагодарил экс-председателя НБУ Валерию Гонтареву за "значительные шаги в реформировании банковского сектора". Об этом он сказал во время приветствия нового главы Нацбанка Якова Смолия.

"Благодарен Валерии Гонтаревой за профессионализм и личную ответственность, за значительные шаги в реформировании банковского сектора. В самые тяжелые времена вы действовали ответственно и профессионально", - сказал Порошенко.

Он добавил, что за последние четыре года Национальный банк был действительно независимым.

Порошенко также отметил, что когда Национальный банк возглавляла Валерия Гонтарева, международные партнеры Украины часто хвалили деятельность регулятора. А иногда говорили: "Вам, господин президент, очень повезло, что у вас есть такая команда и такой руководитель Национального банка, который претендует на то, чтобы быть лучшим в Европе или лучшим в мире",- сказал он, добавив, что Гонтарева присутствовала при этих словах.

Напомним, 15 марта Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы НБУ. За соответствующее решение проголосовали 342 нардепа.

 

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Теги: НБУ, Порошенко, Нацбанк, Гонтарева, Яков Смолий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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transiver    16.03.2018, 00:06
Оценка:  +3
transiver
Самая эффективная отпускница в мире, по версии гаранта конечно.
MilaKiev17    16.03.2018, 00:06
Оценка:  0
MilaKiev17
Особая благодарность за доллар по 28!!!!
МаксимУм    16.03.2018, 00:06
Оценка:  +2
МаксимУм
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку...
transiver    16.03.2018, 00:06
Оценка:  +2
transiver
Значит они соучастники!
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