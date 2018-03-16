"Тайные тюрьмы" СБУ: журналисты нашли новые факты

По данным СБУ пока это СИЗО в Харькове не используют, в то же время опрошенные бывшие заключенные утверждают обратное.

Бывшие заключенные рассказали о деталях тюремного быта, которых не было в открытых источниках информации kiev.informator.ua

Представители СМИ нашли новые доказательства функционирования изолятора временного содержания Харьковского управления СБУ, который официально не работает. Журналистам удалось пообщаться с пятью людьми, которые утверждают, что больше года содержались в изоляторе без суда и следствия.

Об этом сообщается в расследовании Громадського.

Как напоминает издание, о существовании тайных мест содержания в июле 2016-го сообщили правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.

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Как отмечает издание, по утверждениям СБУ в изоляторе Харьковского управления сделали ремонт в рамках подготовки к Евро-2012: там должны были удерживать тех иностранных болельщиков, которые нарушали общественный порядок. Однако, по данным СБУ, во время Евро-2012 не было таких нарушителей и пока его не используют. В то же время опрошенные мужчины утверждают обратное.

Журналисты Общественного пообщались с пятью лицами, которые утверждают, что больше года их содержали в изоляторе Харьковского управления СБУ без суда и следствия. Отмечается, что в 2014 году они помогали ополченцам в Донбассе, но никаких обвинений против них не было выдвинуто.

Трем из бывших заключенных журналисты показали видео, которое сняли местные харьковские СМИ во время демонстрации камер изолятора по инициативе председателя СБУ Василия Грицака.

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“Все трое рассказали о деталях, которых не было на видео, снятом журналистами харьковских СМИ. Общественное проверило эти факты во время визита в Харьковского управления СБУ в январе 2017 года и нашло детали тюремного быта, о которых рассказывали эти люди“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 21 февраля Лукьяновское СИЗО открыло двери журналистам - представители СМИ своими глазами увидели, в каких ужасающих условиях находятся заключенные.