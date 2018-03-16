В киевском супермаркете подростки устроили погром

Пять нарядов патрульных понадобилось, чтобы утихомирить правонарушителей.

Полиции пришлось силой укладывать разбушевавшихся подростков на пол Скриншот из видео

На улице Берковецкой вечером, 15 марта, группа подростков устроила погром в Ашане. Об этом сообщество Киев Оперативный пишет на странице в Facebook.

Сначала девушки лет 16-17 бегали по магазину и ломали витрины.

К ним подошли охранники, чтобы угомонить, но к охранникам подбежали парни и начали с ними драку.

Несовершеннолентние правонарушители были задержаны охраной, после чего сотрудники охраны вызвали полицию. Для того, чтобы угомонить подростков, пришлось укладывать их на пол, а затем вызывать подкрепление – по вызову прибыло еще четыре наряда патрульных.

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Полиция хотела отпустить молодых людей, но те продолжили вести себя неадекватно и агрессивно – их пришлось задержать. На улице их ждала компания друзей задержанных, которые попытались отбить друзей у полиции.

Напомним, 12 марта подросток попытался вынести из супермаркета виски на две тысячи гривен. Злоумышленника с четырьмя бутылками виски задержала охрана.