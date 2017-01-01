Страна направила официальные письма, в которых говорится, что проведение Россией президентских выборов в аннексированном Крыму нарушает Устав ООН.

Украина направила обращения в ООН о незаконных выборах в Крыму ООН/Марк Гартен

Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в аннексированном Крыму нарушает Устав ООН. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает Укринформ.

"Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно аннексированной части территории Украины - в АР Крым и городе Севастополе", - говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.

"Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа Генеральной Ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 Повестки дня 72-й сессии, а также в Совете Безопасности ООН", - говорится в письме.

Другой документ подобного содержания был также адресован делегациям всех стран-членов ООН.

Cмотрите фотогалерею: Украина направила официальные обращения в ООН о выборах в Крыму

Ранее сообщалось, что Евросоюз не признает проведение выборов президента России на территории аннексированного Крыма.

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