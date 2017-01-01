Порошенко отправится в Кувейт и Катар

В рамках поездки президент Украины встретится с высшим руководством Кувейта и Катара, а также проведет переговоры с деловыми кругами этих стран.

Президент Украины Петр Порошенко 18-19 марта осуществит государственный визит в Кувейт, а 19-20-го – официальный визит в Катар. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 17 марта.

Программа визита в Кувейт предусматривает переговоры Порошенко с эмиром этого государства шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом и другими руководителями страны.

Также украинский президент встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.

"В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Планируется подписание ряда двусторонних документов", – говорится в сообщении.

В Катаре предусмотрены переговоры Порошенко с эмиром этой страны шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Кроме этого, президент Украины проведет отдельные встречи с исполнительным директором Катарской инвестиционной администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

"В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинско-катарского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах. Запланировано подписание ряда двусторонних документов", – отметили пресс-службе.

Напомним, в 2017 году на заграничные визиты Петра Порошенко было потрачено более 34 млн гривен. Всего президент совершил 26 заграничных визитов в 18 государств.

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