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Порошенко вручил награды военным на передовой

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Во время поездки в Донецкую и Луганскую области президент посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины и пообщался с военнослужащими.
Петр Порошенко наградил военнослужащих ВСУ
Петр Порошенко наградил военнослужащих ВСУ
Администрация президента Украины
 
Президент Петр Порошенко во время поездки в Донецкую и Луганскую области вручил награды 12 военнослужащим ВСУ. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает пресс-служба главы государства.
 
Во время поездки президент посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины и пообщался с военнослужащими.
 
"За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины были награждены двенадцать военнослужащих ВСУ", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Порошенко наградил посмертно орденом медицинскую сестру 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Сабину Галицкую.

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Теги: Порошенко, военные, награда, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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