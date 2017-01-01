Порошенко вручил награды военным на передовой

Во время поездки в Донецкую и Луганскую области президент посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины и пообщался с военнослужащими.

Президент Петр Порошенко во время поездки в Донецкую и Луганскую области вручил награды 12 военнослужащим ВСУ. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время поездки президент посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины и пообщался с военнослужащими.





Аваков наградил полицейских, застреливших пророссийского активиста в Одессе "За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины были награждены двенадцать военнослужащих ВСУ", – говорится в сообщении.

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