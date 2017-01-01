Порошенко вручил награды военным на передовой
Во время поездки в Донецкую и Луганскую области президент посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины и пообщался с военнослужащими.
Президент Петр Порошенко во время поездки в Донецкую и Луганскую области вручил награды 12 военнослужащим ВСУ. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает пресс-служба главы государства.
Во время поездки президент посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины и пообщался с военнослужащими.
"За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины были награждены двенадцать военнослужащих ВСУ", – говорится в сообщении.
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Напомним, ранее Порошенко наградил посмертно орденом медицинскую сестру 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Сабину Галицкую.
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