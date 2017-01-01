Погода 19 марта: ожидается снег и мороз

В ближайшие сутки, 19 марта, в Украине сохранится зимний характер погоды. Ночью циклон обусловит сильный снег, местами метели. Днем на дорогах гололедица.

В Украине 19 марта будет холодно и снежно АР

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 18 марта, в Украине ожидается снег и мороз.

В западных областях температура днем будет от -4 до -6 градусов, в Закарпатской области от +1 до +3. Ночью на западе прогнозируют от -9 до -12 градусов мороза, в Закарпатье от -4 до -6 градусов.

На востоке также будет снежно. Температура воздуха составит от 3-6 градусов ниже нуля днем, и от -8 до -13 ночью.

В центральной части Украины ожидаются осадки и темпретатура днем от -4 до -6 градусов, а ночью от -9 до -13.

На севере страны солнечно будет в Киевской и Житомирской областях, в Черниговской и Сумской областях выпадет снег. Температура днем составит от - 4 до -7 градусов ниже нуля днем, и от -10 до -15 ночью.

На юге снег, солнечно только в Крыму. Температура днем от -4 до +1, в Крыму - от +6 до +8. Ночью в регионе от -4 до -10 градусов мороза, на полуострове 3-5 градусов выше нуля.

В Киеве солнечно, днем от -5 до -7 градусов, ночью 11-13 градусов мороза.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 марта в Украине из-за осложнения погодных условий были обесточены 134 населенных пункта в восьми областях.

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