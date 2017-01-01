Посол Украины призвал запретить визиты депутатов ФРГ в Крым

Украинский дипломат обратил внимание немецкого правительства на незаконное посещение полуострова депутатом Бундестага Ульрихом Эйме.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал правительство ФРГ запретить визиты депутатов Бундестага в аннексированный Крым после очередного визита парламентария от фракции Альтернатива для Германии (AfD) Ульриха Эйме на полуостров. Об этом дипломат написал 18 марта в Twitter.

"Очередной немецкий политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым: призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи немецких граждан, а руководство фракции AfD в Бундестаге – отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", – отметил Мельник.

Черговий політичний авантюрист @Ulrich_Oehme нелегально пробрався в анексований Крим: закликаєм Федеральний уряд накінець заборонити такі вояжі громадян, а керівництво фракції @AfDimBundestag у Бундестагу - відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 18 марта 2018 г.

Как сообщал Корреспондент.net, МИД Германии предупредил граждан страны о том, что им не стоит совершать поездки в аннексированный Крым, так как въезд на полуостров с территории России является нарушением украинских законов.

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