Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Посол Украины призвал запретить визиты депутатов ФРГ в Крым

Комментариев: 0
Украинский дипломат обратил внимание немецкого правительства на незаконное посещение полуострова депутатом Бундестага Ульрихом Эйме.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
twitter.com/MelnykAndrij

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал правительство ФРГ запретить визиты депутатов Бундестага в аннексированный Крым после очередного визита парламентария от фракции Альтернатива для Германии (AfD) Ульриха Эйме на полуостров. Об этом дипломат написал 18 марта в Twitter.

"Очередной немецкий политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым: призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи немецких граждан, а руководство фракции AfD в Бундестаге – отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", – отметил Мельник.

Как сообщал Корреспондент.net, МИД Германии предупредил граждан страны о том, что им не стоит совершать поездки в аннексированный Крым, так как въезд на полуостров с территории России является нарушением украинских законов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, Германия, депутат, ФРГ, Посол Украины, Бундестаг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь