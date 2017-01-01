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СБУ пресекла рекламу "Житомирской народной республики"

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Для создания необходимой "картинки" использовались реальные персональные данные жителей Житомирской области, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты в соцсетях.
СБУ разоблачила попытку рекламы очередной псевдореспублики
СБУ разоблачила попытку рекламы очередной псевдореспублики
ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украина блокировали попытки популяризировать в интернете так называемую “Житомирскую народную республику“. Об этом сообщается на сайте СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что для создания необходимой “картинки“ подозреваемые использовали реальные персональные данные жителей Житомирской области, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты в соцсетях.

Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией.

Правоохранители, в частности задокументировали факт использования российскими пропагандистами личной информации и фотографий жительницы одного из райцентров области для создания сообщества так называемой “Житомирской народной республики“.

Этот ресурс также использовался для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации незаконных вооруженных формирований ДНР/ЛНР.

Женщина не подозревала о своей “причастности“ к созданию антиукраинской страницы.

Сотрудники СБУ также установили, что большинство учетных записей, из которых поддерживали “лайками“ антиукраинские посты, имеют явные признаки интернет-ботов, только некоторые из них принадлежат реальным пользователям соцсети.

Служба в рамках действующего законодательства приняла необходимые меры для блокирования Интернет-сообщества фейковой ЖНР и прекращения ее информационного наполнения.

Ранее прокуратура занялась “митингом“ за “Ровенскую народную республику“, который провели прямо под зданием ОГА.

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Теги: интернет, СБУ, Житомир, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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