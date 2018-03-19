В Украину прибывают военные инспекторы из США

Многонациональная инспекционная группа США из девяти человек будет находиться в Украине до 23 марта. Ее представители проверят соблюдение украинскими военными количественных ограничений вооружения и военной техники.

В Украину в понедельник, 19 марта, прибывает многонациональная инспекционная группа США для контроля за выполнением Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Отмечается, что многонациональная инспекционная группа США из девяти человек будет находиться в Украине с 19 по 23 марта. В ее состав также войдут представители Румынии и Польши.

Инспекторы проконтролируют соблюдение Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ.

Международная инспекционная группа сообщит о месте первой инспекции через час после прибытия в пункт въезда-выезда Днепропетровск.

Напомним, в ноябре 2017 года в Генштабе ВСУ сообщили, что 13 ноября в Украину прибудет многонациональная инспекционная группа США с целью мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet