Сепаратисты нарушили перемирие, ранен боец ВСУ

На донецком направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции в районе населенного пункта Пески.

Подразделения сепаратистов продолжают нарушать перемирие на Донбассе. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел по позициям ВСУ, ранен один боец.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке о вторник, 20 марта.

По информации военных, на донецком направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции в районе населенного пункта Пески.

"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, в котором ему оказана необходимая медицинская помощь", – рассказали в штабе.

Отмечается, что на луганском направлении противник в полной мере поддерживал в полной мере.

Напомним, за сутки 19 марта на Донбассе зафиксировали один обстрел в районе Новогригорьевки. Тогда также был ранен один военный.

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