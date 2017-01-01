Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сепаратисты нарушили перемирие, ранен боец ВСУ

Комментариев: 0
На донецком направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции в районе населенного пункта Пески.
Бойцы ВСУ на Донбассе
Бойцы ВСУ на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов продолжают нарушать перемирие на Донбассе. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел по позициям ВСУ, ранен один боец.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке о вторник, 20 марта.

По информации военных, на донецком направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции в районе населенного пункта Пески.

"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, в котором ему оказана необходимая медицинская помощь", – рассказали в штабе.

Отмечается, что на луганском направлении противник в полной мере поддерживал в полной мере.

Напомним, за сутки 19 марта на Донбассе зафиксировали один обстрел в районе Новогригорьевки. Тогда также был ранен один военный.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, обстрел, сепаратисты, ВСУ, потери, АТО, АТО новости, Потери Украины в АТО, новости АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь