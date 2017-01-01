Новой почте вернут изъятые деньги – СМИ

Правоохранители вернут предназначенные для переводов 132 тысячи гривен, которые были конфискованы во время недавних обысков в компании.

Деньги, которые правоохранители при обыске изъяли в офисах Новой почты вернут. Об этом во вторник, 20 марта, сообщают Українські новини со ссылкой на неназванного сотрудника правоохранительных органов.

"Деньги, которые были изъяты, наверное, вернем", - сказал он.

Отмечается, что речь идет о 132 тысячах гривен, предназначенных для денежных переводов.

Собеседник не уточнил, когда именно они будут возвращены.

При этом он добавил, что пока о подозрении никому не будет сообщено.

Напомним, 16 марта сотрудники ГПУ провели обыски в ряде офисов компании Новая почта. Компанию заподозрили в неуплате налогов в особо крупных размерах. Генпрокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль.

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