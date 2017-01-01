Ирина Луценко: Нужно создать механизмы стимулирования добросовестных родителей

Ради этого в парламенте создано межфракционное депутатское объединение "Чужих детей не бывает".

В ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты, направленные на защиту прав детей и стимулирование ответственного отцовства и материнства.

Об этом на круглом столе в Верховной Раде заявила народный депутат Ирина Луценко.

Во время круглого стола с участием народных депутатов, министра юстиции Павла Петренко, замминистра социального развития Натальи Федорович, уполномоченного Президента по правам ребенка Николая Кулебы, представителей Национальной полиции, прокуратуры, судов, международных организаций, адвокатов и общественных активистов обсуждались законодательные инициативы в сфере прав детей.

“В последние месяцы мы в тесном сотрудничестве способствовали принятию ряда важных законов, среди которых предотвращение домашнего насилия, усиление ответственности за неуплату алиментов, защита детей от сексуальной эксплуатации. Следующим шагом станет внесение в парламент новых предложений, направленных на защиту прав детей и создание механизмов стимулирования для добросовестных родителей“, - доложила Ирина Луценко.

Она напомнила, что более 60 народных депутатов договорились объединить усилия и вместе работать над усилением законодательства в плане защиты прав детей. Ради этого в парламенте создано межфракционное депутатское объединение “Чужих детей не бывает“.

Ирина Луценко сообщила, что совместно с Министерством юстиции продолжается работа над совершенствованием законодательства по алиментам. В частности, речь идет об отмене налога на алименты от родителя-нерезидента и установлении минимального размера алиментов на уровне прожиточного минимума.

“Следующий законопроект - внесение изменений в Налоговый кодекс, чтобы расходы родителей на внешкольное образование - кружки, спортивные секции, курсы английского - отчислялись от суммы совокупного дохода и не облагались налогом. Еще один законопроект - родителям, которые ухаживают за больным ребенком до оформления инвалидности, зачислять это время как страховой стаж, чтобы потом получить пенсию“, - заявила Ирина Луценко.

Также народный депутат предложила внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы обеспечить неотвратимость наказания за сексуальное насилие против детей.

“Предлагается считать срок давности, по которому можно привлечь к ответственности за сексуальное насилие против детей не с момента совершения преступления, а по достижении жертвой совершеннолетия. Ребенок может не до конца осознать, какое преступление с ней совершалось, и не заявлять о нем. Поэтому надо дать возможность такой жертве сексуального насилия обратиться к правосудию по достижению 18-летия“, - пояснила Ирина Луценко.