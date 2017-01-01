Кабмин уволил скандальную замглавы ГМС Пимахову

Первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Дину Пимахову уволили по собственному желанию, сообщил в среду вице-премьер-министр Павел Розенко.

Кабинет министров Украины уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Дину Пимахову, известную по скандальному делу с агентом НАБУ. Об этом в среду, 21 марта, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает РБК-Украина.

“Да, уволили по собственному желанию“, - заявил Розенко.

Напомним, 29 ноября 2017 года правоохранители задержали агента Национального антикоррупционного бюро при попытке передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

24 января 2018 года представители НАБУ провели обыск в квартире Пимаховой. Та заявила, что “месть“ от сотрудников агентства.