Голоса неопределившихся отойдут к Гражданской позиции и За життя – блогер

Согласно последнему исследованию, если бы выборы в Раду проходили на следующей неделе, Батькивщина получила бы 12,9%, БПП – 8,2%, За життя – 7,0.

У партий За життя Вадима Рабиновича и Гражданская позиция Анатолия Гриценко больше всего шансов получить голоса неопределившихся на данный момент избирателей на предстоящих парламентских выборах. Об этом написал политический эксперт, блогер Владимир Макаровский на своей странице в Facebook, ссылаясь на новые репрезентативные данные от пула социсследователей.

“Вчера пул социологических компаний представил свежую информацию по электоральным симпатиям украинцев. Мне их данные показались любопытными в первую очередь потому, что они являются однозначно более репрезентативными, чем обнародованные ранее результаты опроса КМИС, так взбудоражившие общественность. Так как здесь принимал участие целый пул социологов: это эксперты Института анализа и прогнозирования, Центра “Социальный мониторинг“ и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко“, – написал Макаровский.

Он напомнил, что, согласно последнему исследованию, если бы выборы в Раду проходили на следующей неделе, Батькивщина получила бы 12,9%, БПП – 8,2%, За життя – 7,0%. Одинаковое количество голосов ушло бы к Оппоблоку и Гражданской позиции – по 6,9%. Радикальная партия – 6,3%, Самопомич – 4,7%, Свобода – 2,7%.

При этом эксперт отметил, что более трети украинцев либо не готовы участвовать в выборах, либо не определились с выбором, а это значит, что их голоса ближе к парламентским выборам могут “растечься“ по партиям, и скорее всего это будут новые политсилы.

“В то же время 18,3% в данный момент не готовы участвовать в голосовании (но все еще может измениться к выборам), а 16,7% затруднились с ответом. То есть более трети украинских избирателей – это тот потенциал, который так или иначе в большинстве своем ближе к выборам «растечется» по партиям. И уже сейчас можно спрогнозировать, что, вероятнее всего, эти голоса пойдут новым политсилам, тем, что сейчас не у власти, в частности – партиям Гриценко и Рабиновича", – констатировал блогер.

Он также акцентировал внимание на том, что среди лидеров рейтинга есть как старые "тяжеловесы", так и новички типа За життя и Гражданской позиции.

«Кроме того, в рейтинге явно просматривается "лидерская группа"», представленная, с одной стороны, "старыми" силами – проектами Тимошенко, Ляшко и Порошенко. С другой стороны – относительно новые проекты Гриценко и Рабиновича. В то же время в аутсайдеры скатились бывшие "новички", уже успевшие не оправдать доверия украинцев – Самопомич и Свобода. Исходя из написанного, можно предположить, что репрезентативные результаты последней социологии имеют все шансы к выборам трансформироваться в весьма неожиданную картинку. И неожиданность эта будет не слишком приятной как для действующей власти, так и для нынешней парламентской оппозиции", – констатировал Владимир Макаровский.

Напомним, результаты опроса электоральных симпатий Украинцев, проведенного пулом трех социологических компаний, были опубликованы во вторник, 20 марта. Исследование проводилось с 6 по 18 марта 2018 года по всей территории Украины (за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей). Всего методом индивидуального интервью с глазу на глаз были опрошены 2015 человек.