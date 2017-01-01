В Харькове водитель фуры разбил шесть автомобилей

Водитель грузовика DAF не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с пятью автомобилями: Toyota, Renault, Mazda, ВАЗ и АЗЛК.

Один из разбитых автомобилей Нацполиция Украины

В Харькове возле авторынка Лоск произошло ДТП с участием шести машин, сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 23 марта.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF нe учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с пятью автомобилями: Toyota Tundra, Renault Master, Mazda, ВАЗ 21061 и АЗЛК.

"По словам водителя DAF во время движения грузовика отказали тормоза. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", – говорится в сообщении.

На водителя DAF патрульные составили административный протокол по статье о нарушении правил дорожного движения (ст.124).

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Накануне в Луцке произошла авария с участием двух маршруток. В результате этого ДТП получили травмы 11 человек.

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