Сепаратисты накрыли из минометов Авдеевку – штаб

Противник осуществил шесть выстрелов из минометов калибра 120 мм. По предварительной информации, разрушены два приусадебных дома и сарай.

Подразделения сепаратистов нарушили перемирие на Донбассе, совершив один обстрел с начала текущих суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке в пятницу, 23 марта.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел", – говорится в сообщении.

В частности, на донецком направлении противник обстрелял из 120 мм минометов Авдеевку.

"Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации, разрушены два приусадебных дома и сарай", – сказано в сводке.

На луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Накануне в штабе АТО заявили, что на Донбассе вторые сутки сохраняется тишина. Украинские военные контролируют ситуацию по всей линии разграничения на Донбассе.

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