США дадут $200 млн на военную помощь Украине

В новом бюджете США предусмотрены 200 миллионов долларов на военную помощь Украине. Еще 250 миллионов пойдут на на "борьбу с влиянием России" .

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 марта, подписал бюджет США на 2018 год в размере $1,3 трлн, который также предусматривает достаточно большую помощь Украине, сообщает РИА Новости.

Церемония подписания состоялась в пятницу в Белом доме.

В бюджете заложены средства на "борьбу с влиянием России" в размере 250 миллионов долларов. Также 200 миллионов предусмотрены на военную помощь Украине.

Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме $620,7 млн.

Еще за несколько часов до подписания, Трамп заявлял, что налодит вето на документ.

Американский лидер отметил недостатки этого документа и сообщил, что больше "никогда не подпишет" бюджет подобный этому.

В частности, проблемы возникли из-за разногласий с демократами по вопросу о нелегальных мигрантах. DACA — программа защиты от депортации мигрантов, нелегально привезенных в США в детском возрасте. Трамп традиционно считался противником программы, однако в последнее время заявляет, что именно оппозиция в лице демократов "бросила" нелегальных мигрантов. Это он повторил и на конференции в пятницу.

В результате, в бюджете нет мер по защите от депортации нелегальных иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте. Также демократам не удалось заблокировать ассигнования на строительство пограничной стены, которого добивается президент Трамп. На эти цели было выделено 1,6 миллиарда долларов - намного меньше, чем 25 миллиардов, первоначально запрошенных администрацией.

Кроме того, бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов - это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России.

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