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Константин Райкин попал в базу Миротворца

Комментариев: 2
Российский актер незаконно посещал Крым и принимал участие во встрече Путина с деятелями культуры на тему интеграции "Республики Крым" в культурное пространство России.
Константин Райкин попал в базу Миротворца
Константин Райкин попал в базу Миротворца
russianlook.com

Известный российский артист и режиссер Константин Райкин был добавлен в раздел Чистилище базы сайта Миротворец. Об этом в субботу, 24 марта, сообщается на Facebook странице Миротворца.

Отмечается, что в базу его внесли за незаконный въезд на территорию Крыма и участие в пропагандистских мероприятиях.

Как утверждают в Миротворце, Райкин посещал Крым и принимал участие во встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры. Встреча была якобы посвящена "вопросам интеграции "Республики Крым" в культурное пространство Российской Федерации".

Также в сообщении говорится, что убедительные доказательства посещения Райкиным Крыма были найдены лишь недавно, хотя подозревался он в этом с 2014 года.

Как сообщалось, в базу Миротворца попал также российский комик Слепаков.

Напомним, ранее в базу данных Миротворца попала кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак.

 

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Теги: Россия, Крым, россияне, Артист, сайт Миротворец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Alex_Shadow    24.03.2018, 16:58
Оценка:  0
Alex_Shadow
Если бы этих "нарушивших" в Европу или США не пускали после этого - тогда думаю в Крым ездили бы только крымчане.
НочьБобра    24.03.2018, 17:16
Оценка:  -2
НочьБобра
В теории можно им и ЕС отрубить. Внести изменения в УК Украины о нарушении пересечения границы, переведя статью из административного в уголовный кодекс, и поработав после этого с Интерполом в нужном ключе. Этим всем заниматься надо , но пока видимо стране не до этого.
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