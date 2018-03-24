Константин Райкин попал в базу Миротворца

Российский актер незаконно посещал Крым и принимал участие во встрече Путина с деятелями культуры на тему интеграции "Республики Крым" в культурное пространство России.

Известный российский артист и режиссер Константин Райкин был добавлен в раздел Чистилище базы сайта Миротворец. Об этом в субботу, 24 марта, сообщается на Facebook странице Миротворца.

Отмечается, что в базу его внесли за незаконный въезд на территорию Крыма и участие в пропагандистских мероприятиях.

Как утверждают в Миротворце, Райкин посещал Крым и принимал участие во встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры. Встреча была якобы посвящена "вопросам интеграции "Республики Крым" в культурное пространство Российской Федерации".

Также в сообщении говорится, что убедительные доказательства посещения Райкиным Крыма были найдены лишь недавно, хотя подозревался он в этом с 2014 года.

Как сообщалось, в базу Миротворца попал также российский комик Слепаков.

Напомним, ранее в базу данных Миротворца попала кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак.

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