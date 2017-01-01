В России прокомментировали заявления Меджлиса о блокаде Керченского моста

В Госдуме назвали "популизмом" заявления Ленура Ислямова о мерах, которые он анонсировал против незаконно въезжающих на территорию Крыма через Керченский мост.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что слова одного из лидеров Меджлиса Ленура Ислямова о намерении блокировать движение по мосту в Крым рассчитаны на наивных людей. Об этом он в субботу, 24 марта, сказал в интервью RT.

"Ни для кого не секрет - в отношении Крыма у него руки коротки, что он и пытается компенсировать длинным языком", - сказал он, назвав Ислямова популистом.

Ранее Ислямов в интервью рассказал о намерениях фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, а также ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

Он добавил, что, если эти шаги не дадут результата, в Меджлисе готовы перейти к следующим "ненасильственным методам".

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