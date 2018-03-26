Судно Норд отконвоировано в порт Бердянска. На его борту 10 человек с паспортами граждан России. Документы были выданы в городе Керчь.

Корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России. На борту находится экипаж из 10 человек, сообщает Госпогранслужба в понедельник, 26 марта.

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“Судно Норд остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь“, – говорится в сообщении.

Задержанное судно с командой на борту было отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.

О даном факте проинформированы СБУ и Нацполиция.

“На задержанных членов команды судна составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины)“, – добавили в Госпогранслужбе.

В Азовском море задержали корабль под флагом РФ 0:00 / 00:30

Напомним, в Одессе суд конфисковал в доход государства судно Sky Moon (флаг Танзании) и весь его груз – более 3 тысяч тонн кальцинированной соды – стоимостью 18,5 млн гривен. Корабль заходил в порты Крыма. Судно отдадут ВМСУ.