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Во Львове задержали пьяного водителя маршрутки

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Мужчина согласился при свидетелях пройти тест на драгере, результат которого показал, что в его крови содержится 2,49 промилле алкоголя. Это соответствует бутылке водки.
Патрульная полиция Львова задержала пьяного водителя маршрутки
Патрульная полиция Львова задержала пьяного водителя маршрутки
facebook.com/lvivpolice

Патрульная полиция Львова задержала пьяного водителя автобуса междугороднего маршрута Львов-Пустомыты. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает патрульная полиция Львовской области в соцсети Facebook.

Отмечается, что патрульные получили вызов от водителя, который стал свидетелем, как по улице Стрыйской едет маршрутка №116, создавая препятствия в движении другим водителям.

По информации полиции, 39-летний водитель маршрутки согласился при свидетелях пройти тест на драгере, результат которого показал, что в крови мужчины содержится 2,49 промилле алкоголя. Это соответствует бутылке водки.

Отмечено, что в автобусе не было пассажиров.

В отношении водителя составили протокол за пьяное вождение.

 

 

Ранее в Киеве пъяный водитель сбил трехлетнюю девочку.

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Теги: алкоголь, Львов, фото, полиция, водитель, маршрутка, протокол
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Источник: korrespondent.net

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