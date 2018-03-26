В Одессе полицейский автомобиль упал с моста

Два сотрудника полиции обратились за медицинской помощью. Пострадал также служебный автомобиль. В результате происшествия жертв нет.

В Одессе полицейское авто упало с моста Думская

В Одессе с Горбатого моста упал полицейский автомобиль. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Алла Марченко, пишет Интерфакс в понедельник, 26 марта.

По ее словам, после инцидента два сотрудника полиции обратились за медицинской помощью. Пострадал также полицейский автомобиль.

В результате происшествия жертв нет.

Причина ДТП неизвестна. По факту инцидента проводится служебная проверка.

Ранее в Днепре полицейские разбили служебный автомобиль, не пропустив микроавтобус.

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