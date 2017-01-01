Люди находились в опасности, поскольку оказались в дымовой ловушке и не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. Их удалось вывести из опасной зоны на улицу.

В Сумах в понедельник, 26 марта, горело девятиэтажное общежитие Сумского государственного университета. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Сумской области.

По данным ведомства, сообщение о том, что на улице Замостянской возник пожар в общежитии университета, поступило в службу спасения в 12:06.

На момент прибытия пожарных из окон пятого этажа выходил густой дым. Спасатели попали в задымленное помещение и установили, что в одной из комнат на этом этаже горит мебель. Также существовала угроза распространения огня в коридор и другие комнаты.

Во время проведения разведки на 6, 7, 8 и 9 этажах спасатели обнаружили 17 человек.

Люди находились в опасности, поскольку оказались в дымовой ловушке и не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. Силами звена газодымозащитной службы их удалось вывести из опасной зоны на улицу.

В 12:31 пожар был локализован, а в 12:41 - ликвидирован. Всего к тушению привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Причина пожара устанавливается.

Cмотрите фотогалерею: В Сумах горело общежитие для студентов

Ранее сообщалось о пожаре в здании общежития Ужгородского национального университета.

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